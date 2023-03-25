25 Mart 2023, Cumartesi
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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 18 bin 305 yeni personel alınacak

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Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 18 bin 305 yeni personel alınacak

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

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