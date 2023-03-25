Türk Dışişleri Bakanlığından ABD’ye ’İnsan Hakları Raporu’ tepkisi: Gerçek dışı ve asılsız!

"RAPORUN MEŞRULUĞU VE İNANDIRICILIĞINI SORGULUYORUZ"

Türkiye'nin bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta 'ortaklık' kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.