Türk Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'İnsan Hakları Raporu' tepkisi: Gerçek dışı ve asılsız!
Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı. Bakanlıkça terör örgütlülerine kalkan oluna ABD'nin skandal raporuna sert bir dille yanıt velirtilerek, "Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz" denildi.
Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2022 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.
"KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ"
Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
"TERÖR İLE MÜCADELEMİZ ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz." vurgusu yapıldı.
"BU BİR GARABETTİR"
Açıklamada, "Raporda, PKK'nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir." denildi.
"RAPORUN MEŞRULUĞU VE İNANDIRICILIĞINI SORGULUYORUZ"
Türkiye'nin bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta 'ortaklık' kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
- Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...
- Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
- Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
- Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
- Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
- Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...