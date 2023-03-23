Son dakika: Emine Erdoğan BM’de ’Sıfır Atık’ oturumuna katılacak

23 Mart 2023, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?
- Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
- Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!
- 2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...
- Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!
- Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...
- CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı EKRANI 2023 | Tüm Türkiye'de 10 branşta 10.900 sürekli işçi başvuru şartlar neler? Klinik destek, Hasta karşılama...
- Uzman isim açıkladı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi...
- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
- Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
- Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis 2,4,6,8 numaralarına göre...