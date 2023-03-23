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Son dakika: Emine Erdoğan BM'de 'Sıfır Atık' oturumuna katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan BM’de ’Sıfır Atık’ oturumuna katılacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ilk kez düzenlenecek '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' özel oturumuna katılacak.

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