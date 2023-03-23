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Son dakika: Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Son dakika: Edirne’de 5 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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