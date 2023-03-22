MHP’de dikkat çeken olay! Yalçın açıkladı: Sızma girişimi yapıldı

MHP'li Semih Yalçın, partiye yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle MHP bünyesinde oluşturulan 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun aday adaylığı için başvuruları titizlikle incelemeye aldığını belirterek, "Hukuk İşlerinden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından kamuoyuna duyurulduğu üzere, partimize milletvekili aday adaylığı için müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvuruları kabul edilmiştir. Gerek internet üzerinden, gerekse bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran toplam kişi sayısı 4 bin 693'tür. Partimize aday adaylığı için sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olmuştur" ifadelerini kullandı.