Avcılar Gelecek Partisi Teşkilatı AK Parti'ye geçti
Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçti. Ahmet Şahin'e rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe verdi.
Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin geçen hafta, yönetim kurulu ile birlikte fikir ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa etti. Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, bugün AK Parti Avcılar İlçe Örgütü'nde İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı törenle AK Parti'ye geçti. Ahmet Şahin'e rozetini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.
Teröre bulaşanlar dışında tüm görüşlere açık olduklarını söyleyen Kabaktepe, "Öncelikle Türkiye, al bayrak, ülkemiz, vatanımız, yurdumuz dediğimiz bu kavramları ortaya getiren bunlara zemin oluşturan kimliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyan ve bu vatanı vatan yapan temel ülkelerin üzerinde siyaset yaparız. Ama o temel ilkelerin sarsılmasına dair en ufak bir girişime müsaade etmemeliyiz. Kim eline silah alıyorsa, masumu öldürüyorsa, kim bu topraklar üzerinde hesap yapıyorsa, hepsi karşısında A, B, B, C'yi de ayırt etmeden bizi bulacak. Bu kardeşliği hep beraber de sürdüreceğiz. Hiç kimse bu memlekette Kürt'ü de Türk'ü de Laz'ı da Çerkez'i de Arap'ı da birbirine düşman edemeyecek" dedi.
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