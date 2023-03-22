Avcılar Gelecek Partisi Teşkilatı AK Parti’ye geçti

Teröre bulaşanlar dışında tüm görüşlere açık olduklarını söyleyen Kabaktepe, "Öncelikle Türkiye, al bayrak, ülkemiz, vatanımız, yurdumuz dediğimiz bu kavramları ortaya getiren bunlara zemin oluşturan kimliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyan ve bu vatanı vatan yapan temel ülkelerin üzerinde siyaset yaparız. Ama o temel ilkelerin sarsılmasına dair en ufak bir girişime müsaade etmemeliyiz. Kim eline silah alıyorsa, masumu öldürüyorsa, kim bu topraklar üzerinde hesap yapıyorsa, hepsi karşısında A, B, B, C'yi de ayırt etmeden bizi bulacak. Bu kardeşliği hep beraber de sürdüreceğiz. Hiç kimse bu memlekette Kürt'ü de Türk'ü de Laz'ı da Çerkez'i de Arap'ı da birbirine düşman edemeyecek" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN