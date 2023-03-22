CHP’li İBB’den Üsküdar’da skandal adım! AK Partili belediyeden resmi açıklama geldi

Burada bir iftar çadırı kurulmayacak. İftarlıklar hem belediyeden hem farklı kuruluşlardan metro istasyonları ve otobüs duraklarında ulaşım maksatlı uygulanıyor. Burada sabah 10.00 dan gece 02.00 a kadar herhangi bir iftar çadırı kurulumu yok, satış maksatlı. Malum ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve Ramazan dolayısıyla burada ses sistemi ile aşırı gürültüye sebebiyet vereceğinden ve mülkiyeti belediyemize ait olup öncesinden talep olmadığı için idaremizce uygun görülmemiştir" dedi.