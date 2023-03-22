CHP'li İBB'den Üsküdar'da skandal adım! AK Partili belediyeden resmi açıklama geldi
İBB tarafından Ümraniye’de ‘Ramazan etkinlikleri’ çerçevesinde kurulması planlanan ve içerisinde konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler, yemek stant alanları, dinlenme alanları gibi yapıların yer alacağı çadırların kurulumunun Ümraniye Belediyesi tarafından engellendiği iddia edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan ve Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü Nejat Ergün, “Aynı gün biz yazışmayla buranın konser amacıyla uygun olmayacağını bildirdik. Camiye yirmi adımlık mesafede olan bir alanda Ramazan etkinliği, ses sistemi kurulması, konser verilmesi uygun olmayacağı değerlendirildi. Burada bir iftar çadırı kurulmayacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye'de 15 Temmuz Şehitler Meydanında ve Üsküdar'da Mimar Sinan Meydanında Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, bünyesinde konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler, yemek stant alanları, dinlenme alanları, el emeği stant alanları gibi yapıların olduğu çadırlar kurmak istedi. İddiaya göre Ümraniye ve Üsküdar Belediyeleri tarafından meydanlara belediye araçları konularak çadırların kurulması engellendi.
Olayın basına farklı şekilde lanse edildiğini belirten Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü Nejat Ergün, İBB tarafından kendilerine bu etkinliklerin yapılacağının bilgisinin verildiğini, fakat önceden konuya ilişkin kendilerinden talepte bulunulmadığını söyledi. 15 Temmuz Şehitler Meydanının mülkiyet ve kullanım hakkının Ümraniye Belediyesine ait olduğunu belirten Ergün, camiye yakın bir mesafede olan meydanın konser amacıyla kullanılmasının Ümraniye Belediyesi tarafından uygun görülmediğini ve bunun İBB'ye yazışmalar ile bildirildiğini söyledi.
"BİZ YAZIŞMAYLA BURANIN KONSER AMACIYLA UYGUN OLMAYACAĞINI BİLDİRDİK"
Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü Nejat Ergün, "Dün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden idaremizle yazışma yapılarak sadece bilgi maksatlı, öncesinden herhangi bir talep olmadan 'biz 15 Temmuz Şehitler Meydanında konser alanı ve satış maksatlı stantlar kurarak etkinlikler düzenleyeceğiz' diye bildirim yaptılar.
Aynı gün biz yazışmayla buranın konser amacıyla uygun olmayacağını bildirdik. Ayrıca burası bizim belediyemizin mülkiyetine ait ve kullanım bakım onarım tamiratı belediyemize devredilmiş durumda. Göründüğü gibi camiye yirmi adımlık mesafede olan bir alanda Ramazan etkinliği, ses sistemi kurulması, konser verilmesi uygun olmayacağı değerlendirildi.
Burada bir iftar çadırı kurulmayacak. İftarlıklar hem belediyeden hem farklı kuruluşlardan metro istasyonları ve otobüs duraklarında ulaşım maksatlı uygulanıyor. Burada sabah 10.00 dan gece 02.00 a kadar herhangi bir iftar çadırı kurulumu yok, satış maksatlı. Malum ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve Ramazan dolayısıyla burada ses sistemi ile aşırı gürültüye sebebiyet vereceğinden ve mülkiyeti belediyemize ait olup öncesinden talep olmadığı için idaremizce uygun görülmemiştir" dedi.
Öte yandan Ümraniye Belediyesi ait araçların muhtemel bir olay yaşanması ihtimali için 15 Temmuz Şehitler Meydanında beklediği görüldü.
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