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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Erzurum'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.22 20:58:09 37.9117 36.2873 3.7 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 20:52:54 37.1547 36.9192 4.1 -.- 2.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.22 20:50:29 37.2583 36.9518 1.2 -.- 2.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.22 20:47:40 38.0988 36.5105 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 20:44:28 39.7940 41.2238 2.0 -.- 2.4 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel

2023.03.22 20:43:52 39.7658 41.2327 6.6 -.- 2.6 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel

2023.03.22 20:31:40 37.2123 36.9340 8.3 -.- 1.5 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.22 20:30:36 38.1888 37.6572 12.7 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 20:22:08 37.9985 37.4760 5.0 -.- 2.7 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 20:14:03 37.4375 36.9965 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlkse

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