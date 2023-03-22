22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ni ziyaret etti: Beklediğimiz an yaklaşıyor

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA