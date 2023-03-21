Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alımı ilanı! Son dakika Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman, şartları neler? Hemşire, doktor, ebe...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaşıldı. 2. etap personel alımıyla ilgili gelişmeler başvuruda bulunacak olanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımları başlıyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini verdi. Açıklamanın ardından başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ!
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.
Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."
PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.
15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.
BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak.İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
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