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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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