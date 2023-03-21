21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hulusi Akar ile Iraklı mevkidaşı arasında önemli temas

Bakan Hulusi Akar ile Iraklı mevkidaşı arasında önemli temas

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Bakan Hulusi Akar ile Iraklı mevkidaşı arasında önemli temas

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı ile görüşmesinde terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığını dile getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA