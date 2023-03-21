CHP'li Çanakkale Belediyesi'ndeki vurgun skandalında yeni gelişme! İntihar eden çalışan gizlice defnedilmiş
Çanakkale Belediyesi’nde geçtiğimiz ocak ayında emekli 9 personeli hala çalışıyor gibi gösterip maaşları kendi hesabına aktardığının ortaya çıkmasının ardından çamaşır suyu içerek intihara kalkışan Murat Y., tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Murat Y.’nin Belediyenin aileye yaptığı ricayla gizli bir şekilde geçtiğimiz hafta aile mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
Şehir de günün konusu olan olay geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıkmıştı. İhbar mektubunun ardından İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçtiğimiz Ocak ayında belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı. Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.
MÜDÜR BİLGİSAYARI AÇTI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan Murat Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, Murat Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.
EMEKLİLERİ HALA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ
Yapılan incelemelerde müfettişler; Murat Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle Murat Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, Murat Y'nin insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.
BELEDİYEYE DAVET EDİLDİ
Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, dün sabah saatlerinde Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aydın tarafından belediyeye çağrılan Murat Y. bir saat içerisinde belediyede olacağını bildirdi.
"BANYODAYIM, HEMEN GELİYORUM"
Bir saatin sonunda Murat Y.nin belediyeye gelmeyip telefonlarıda açmaması üzerine durum Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a bildirildi. Gökhan, iki zabıta memurunu görevlendirerek Murat Y.'nin evine gitmelerini istedi. Zabıta ekiplerine kapıyı açan Murat Y. duşa girip hemen geleceğini söylemesine rağmen gelmemesi üzerine ekipler içeriye girdi.
ÇAMAŞIR SUYU İÇİP KENDİNİ BIÇAKLADI
Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan Murat Y. Ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
SESSİZ SEDASIZ DEFNETMİŞLER
İki aydır Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Murat Y. geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Y'nin belediyenin ricasıyla ailesi tarafından sessiz sedasız aile mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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