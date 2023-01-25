CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde büyük skandal! Suçu ifşa olan çalışan intihara kalkıştı! Başkan ve yardımcı bakın nereden çıktı?

ÇAMAŞIR SUYU İÇİP KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ

Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, M.Y.'yi ifadesini almak üzere belediyeye davet ederken, eve giden zabıtalar M.Y' yi evin banyosunda baygın halde buldu. Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan M.Y. ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYENİN HESABINA 423 BİN TL

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Zimmetine para geçirdiği ileri sürülen Murat Y. iddiaya göre tedavi gördüğü hastaneden Belediye'nin hesabına 423 bin TL aktardı. Ödemenin belediyenin baskısıyla, konunun kapatılması ve Murat Y'nin ileride alacağı cezada indirim yapılması için gerçekleştiği ileri sürüldü.

BAŞKAN VE YARDIMCISI ATİNA'DA

Çanakkale Belediye'sinin yaşanan zimmet ve intihar sürecine rağmen sessizliğe bürünmesi ise tepkiye neden oldu. Yaşanan zimmet olayından sadece Murat Y.'nin sorumlu tutulmasının personel içerisinde gerginliğe yol açtığı ileri sürülürken, Sabah'ın telefonla Atina'da ulaştığı İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Rebiye Ünüvar; süreçle ilgili bazı gelişmelerden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ünüvar; "Arkadaşımızın hastanede tedavisi devam ediyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaparız. Para iadesi konusunda bir bilgim yok. İnsan Kaynakları müdürümüzle ilgili bir soruşturma yok. Diğer arkadaşımızla ilgili idari bir soruşturma var. Şuan başkanımızla birlikte yurtdışındayız" dedi.