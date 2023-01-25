CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde büyük skandal! Suçu ifşa olan çalışan intihara kalkıştı! Başkan ve yardımcı bakın nereden çıktı?
CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde İnsan Kaynakları personeli olarak görev yapan Murat Y.’nin emekli 9 personeli çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığının ortaya çıkmasının ardından bugün olayla ilgili belediye de ilginç bir gelişme yaşandı. İddiaya göre hastanede tedavi gören Murat Y., zimmetine geçirdiği iddia edilen paranın bir kısmını belediye hesaplarına aktardı. Murat Y.’nin belediyenin yaptığı baskı sonrası, konunun kapatılması ve fazla ceza almamak için parayı iade ettiği ileri sürülürken, yaşanan onca gelişmeye rağmen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar’ın sessizliğe bürünüp yurt dışına çıkması büyük tepki topladı.
Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan büyük vurgun; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne geçtiğimiz Aralık ayında gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan İnsan Kaynakları departmanında personel maaş bordrolarını ve kıdem tazminatlarını incelemeye aldı. Evrakları inceleyen müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu M.Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.
BİLGİSAYAR AÇILDI, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Durumdan şüphelenen müfettişler, M.Y'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.
EMEKLİLERİ HALA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ
Yapılan incelemelerde müfettişler; M.Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâla belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle M.Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edildi.
ÇAMAŞIR SUYU İÇİP KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ
Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, M.Y.'yi ifadesini almak üzere belediyeye davet ederken, eve giden zabıtalar M.Y' yi evin banyosunda baygın halde buldu. Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan M.Y. ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
BELEDİYENİN HESABINA 423 BİN TL
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Zimmetine para geçirdiği ileri sürülen Murat Y. iddiaya göre tedavi gördüğü hastaneden Belediye'nin hesabına 423 bin TL aktardı. Ödemenin belediyenin baskısıyla, konunun kapatılması ve Murat Y'nin ileride alacağı cezada indirim yapılması için gerçekleştiği ileri sürüldü.
BAŞKAN VE YARDIMCISI ATİNA'DA
Çanakkale Belediye'sinin yaşanan zimmet ve intihar sürecine rağmen sessizliğe bürünmesi ise tepkiye neden oldu. Yaşanan zimmet olayından sadece Murat Y.'nin sorumlu tutulmasının personel içerisinde gerginliğe yol açtığı ileri sürülürken, Sabah'ın telefonla Atina'da ulaştığı İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Rebiye Ünüvar; süreçle ilgili bazı gelişmelerden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ünüvar; "Arkadaşımızın hastanede tedavisi devam ediyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaparız. Para iadesi konusunda bir bilgim yok. İnsan Kaynakları müdürümüzle ilgili bir soruşturma yok. Diğer arkadaşımızla ilgili idari bir soruşturma var. Şuan başkanımızla birlikte yurtdışındayız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var? Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir?
- DSİ personel alımı sonuçları: DSİ 1.273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? Tarih belli oldu mu?
- Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Google depremi önceden haber veriyor mu? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi açma nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- 24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
- 7. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? 2023 Genel AF var mı? Meclis'ten geçti mi?
- Motorine zam var mı? 26 Ocak'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
- Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura çekimi hangi tarihte? Hac başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
- TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?
- Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Hangi dualar okunmalı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?