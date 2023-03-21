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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvuru belgesinin, bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun." ifadesini kullandı.

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