Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bugün! Görüşme saat kaçta? HDP koalisyondan ne talep ediyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu bugün HDP'yi ziyaret edecek. Demirtaş'ın şartlı desteğine CHP ne yanıt verecek? Kandil ve HDP koalisyondan ne talep ediyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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