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Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular dün başladı. Seçmen listeleri de bugün askıya çıkarılacak. Peki, 14 Mayıs'a kadar süreç nasıl olacak?

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