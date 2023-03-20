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YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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YSK’nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, yurt dışında kullanılacak oyların teslimi ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin usul ve esasları açıklandı.

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