Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? 7. yargı paketi, konut projeleri...
Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan eşliğinde toplanacak. Vergi affı başvuruları, 7. yargı paketi, konut projeleri gibi gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya ilişkin detaylar merak ediliyor. İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı 20 Mart Pazartesi bugün tekrar toplanacak. Peki Kabine saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime ilişkin karar verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki Kabine Toplantısının gündem maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde…
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı son dakika bugün toplanıyor. Saat 15.00 – 16.00 sularında başlaması beklenen toplantının gündemi deprem başta olmak üzere oldukça yoğun.
20 MART KABİNE GÜNDEMİ
Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak. Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında. Deprem sonrası aynı bölgede meydana gelen sel felaketi de Kabine Toplantısı gündeminde yerini alacak. Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Borçlar silinecek:
"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."
Kredi desteği:
Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.
Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
Şehirlerin ihya ve inşa çalışması:
Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır.
Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.
Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? 7. yargı paketi, konut projeleri...
- 19 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
- Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...
- Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
- Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?
- Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? MEB personel alımı başvuruları ne zaman?
- Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...