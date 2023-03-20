Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?
"Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları beklenirken konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Peki, Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?
"Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda yeni öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum
Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.
Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.
Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer, "Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde 45 bin öğretmen takviminin detaylarının açıklanması ve kadro branş dağılımının da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, VAR MI?
Ücretli öğretmenlik için açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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