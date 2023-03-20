"Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda yeni öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?