Malatya’da korkutan deprem! Adıyaman, Maraş, Gaziantep deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler

Malatya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Son dakika yaşanan artçı sarsıntı vatandaşları endişelendirdi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yaralar sarılıyor. Vatandaşlar ise artçı sarsıntıları yakından takip ediyor. İşte 19 Mart Malatya'da yaşanan depreme ilişkin detaylar...