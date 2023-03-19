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Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Maraş, Gaziantep deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Malatya’da korkutan deprem! Adıyaman, Maraş, Gaziantep deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler

Son dakika haberleri... Malatya Doğanşehir'de saat 10.25'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan artçı sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini hala sürdürüyor. Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirirken konuya ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte son dakika açıklamaları...

Malatya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Son dakika yaşanan artçı sarsıntı vatandaşları endişelendirdi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yaralar sarılıyor. Vatandaşlar ise artçı sarsıntıları yakından takip ediyor. İşte 19 Mart Malatya'da yaşanan depreme ilişkin detaylar...

Malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.19 10:39:01 37.9723 38.1317 5.0 -.- 3.4 3.3 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:34:30 37.5325 37.2315 5.3 -.- 2.3 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:29:55 38.2253 37.3595 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:25:25 38.2047 37.9273 5.0 -.- 3.8 3.8 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:15:20 36.5415 36.3527 5.0 -.- 2.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.19 10:12:35 38.1957 38.6647 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:06:20 37.8848 36.0125 8.1 -.- 1.6 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:59:29 37.4757 37.1412 4.3 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 09:56:00 38.0163 37.6503 5.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:41:07 35.6893 26.4980 3.5 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel


2023.03.19 09:35:15 37.2783 35.4013 5.0 -.- 2.1 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:30:24 38.4722 37.4710 28.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:28:57 36.9937 36.0695 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 09:26:30 37.4562 37.1762 5.3 -.- 2.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 09:21:11 38.1477 38.4338 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 09:18:11 37.8867 36.5993 14.9 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:55:44 38.3318 27.2392 1.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 08:54:29 37.4190 37.1117 9.8 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:51:21 38.1392 38.5665 5.0 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:43:31 38.1323 38.4383 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:41:12 36.0998 36.1757 12.0 -.- 2.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel

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