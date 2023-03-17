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SON DAKİKA | Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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SON DAKİKA | Sel felaketinde can kaybı 18’e yükseldi

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi nedeniyle bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını da duyurdu.

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