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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için istifa etti

Son dakika haberine göre 2019 yılında Ağrı'dan belediye başkanı seçilen Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

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