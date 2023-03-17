Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.17 05:35:27 40.7177 31.4698 8.6 -.- 1.7 -.- YOLCATI-(BOLU) İlksel
2023.03.17 05:19:58 38.1700 36.7430 4.2 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:15:50 37.9820 36.3042 5.2 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:14:38 38.0040 36.3392 5.0 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:14:06 37.9760 36.3372 15.1 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:10:04 38.2275 37.3537 6.2 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:08:19 37.8873 36.4057 3.7 -.- 2.1 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 05:01:02 37.6182 30.5330 5.0 -.- 1.8 -.- KIPRIT-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.03.17 04:50:48 40.6783 30.3755 18.8 -.- 1.3 -.- YUKARIKIRAZCA-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.17 04:49:08 38.1635 38.4385 2.9 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.17 04:45:21 37.9712 36.5103 9.0 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 04:41:11 37.9888 36.5313 5.0 -.- 3.9 4.1 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 04:38:19 38.1677 37.2528 5.3 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 04:36:36 38.5760 37.5152 1.7 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.17 04:34:47 38.4745 44.9112 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.17 04:33:58 37.9822 36.9183 17.5 -.- 1.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 04:31:38 37.7460 36.3245 20.4 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.17 04:29:17 38.4637 45.1227 1.3 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.03.17 04:26:54 38.3115 34.8490 6.2 -.- 1.9 -.- ORHANLI-(NIGDE) İlksel
2023.03.17 04:24:27 36.7670 36.4187 7.1 -.- 3.0 3.1 ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
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