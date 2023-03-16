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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 5 bin personel alınacak

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 5 bin personel alınacak

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Özer, öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

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