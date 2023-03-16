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Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

Son dakika haberine göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için kamudan istifa ve emeklilik talebi süreci sona erdi.

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