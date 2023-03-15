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Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Adıyaman’da yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika haberi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, Van üzerinden İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

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