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Son dakika | YSK açıkladı! Seçim süreci 18 Mart'ta başlıyor

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika | YSK açıkladı! Seçim süreci 18 Mart’ta başlıyor

Son dakika haberi...YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

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