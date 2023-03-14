Son dakika | MSB’den tahıl koridoru açıklaması

"Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız, muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

AFP DUYURDU! RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU KARARI

Agence France-Presse'nin (AFP) haberine göre; Rusya tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasını kabul etti. Bu kapsamda bütün dünyayı umutlandıran ilk anlaşma, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yla güçlü girişimleri sonucu 2022'nin Temmuz ayında imzalanmıştı.