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Son dakika: Deprem felaketinde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika: Deprem felaketinde can kaybı 48 bin 448’e yükseldi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinde can kaybının 48 bin 448 olduğunu açıkladı. Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

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