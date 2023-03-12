Adana’da son dakika deprem! Mersin, Saimbeyli deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ deprem listesi

Adana'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre Saimbeyli civarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler endişeyle detaylarını araştırmaya başladı. Peki Adana'da deprem mi oldu? Adana Saimbeyli deprem son dakika…