Adana'da son dakika deprem! Mersin, Saimbeyli deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ deprem listesi
Son dakika haberleri... Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.31 civarında meydana gelen deprem korkuturken vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Saimbeyli ilçesinde yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir hasarın meydan gelip gelmediği merak ediliyor. AFAD son dakika duyurdu. İşte detaylar...
Adana'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre Saimbeyli civarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler endişeyle detaylarını araştırmaya başladı. Peki Adana'da deprem mi oldu? Adana Saimbeyli deprem son dakika…
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
KANDİLLİ 12 MART SON DEPREMLER
2023.03.12 15:32:54 38.0318 36.7403 16.6 -.- 2.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:31:20 37.9473 36.2622 5.0 -.- 4.3 4.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:29:19 38.0855 37.1998 11.3 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:22:15 36.9982 28.0617 6.7 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.12 15:17:40 38.3547 37.1838 24.3 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:17:24 40.6652 30.7343 13.8 -.- 1.7 -.- GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:14:22 40.6795 30.7287 14.9 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:13:22 38.2723 37.1822 8.0 -.- 3.0 3.2 CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 14:56:38 38.0535 37.0555 5.1 -.- 1.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 14:42:40 38.4040 37.5360 7.5 -.- 2.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.12 14:35:17 38.1238 29.2855 3.9 -.- 1.3 -.- KABALAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.03.12 14:28:53 36.4283 36.2912 5.0 -.- 1.4 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:57:54 38.5473 37.2023 4.8 -.- 2.1 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:50:05 38.1063 37.1518 10.2 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:47:35 37.9272 38.1062 5.4 -.- 2.1 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.03.12 13:45:20 38.1273 37.0048 5.3 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:42:56 37.9160 36.2665 15.5 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:40:18 38.1337 36.6403 7.8 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:35:45 38.1515 37.5080 5.0 -.- 3.3 3.2 TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:35:17 36.6953 36.3610 6.2 -.- 2.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:30:40 36.9818 36.1750 7.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:28:08 38.1547 37.8357 5.0 -.- 3.1 3.2 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.12 13:21:10 36.0930 36.2435 5.0 -.- 2.6 -.- AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:20:28 39.4775 25.2328 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.12 13:09:36 37.7688 36.4142 9.8 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:02:13 37.2068 36.3137 5.0 -.- 2.1 -.- SELVERLER-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.12 12:59:26 38.0877 37.2912 6.9 -.- 2.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 12:58:13 38.2827 38.2677 8.7 -.- 2.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.12 12:57:19 36.7272 36.1028 4.6 -.- 1.9 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.12 12:55:50 37.8935 37.8480 5.0 -.- 2.2 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.12 12:49:17 37.8680 36.5968 6.8 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 12:44:41 38.4157 37.5713 11.4 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.12 12:43:23 38.0357 36.5602 7.8 -.- 2.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 12:41:05 38.6717 35.2000 5.0 -.- 3.0 -.- INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.12 12:38:41 38.1365 38.1827 5.0 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.12 12:32:18 37.8253 35.8707 16.2 -.- 1.8 -.- YEREBAKAN-FEKE (ADANA) İlksel
2023.03.12 12:30:05 41.7908 34.3278 5.7 -.- 2.5 -.- CATAKGERIS-TURKELI (SINOP) İlksel
2023.03.12 12:28:03 41.8003 34.3135 5.0 -.- 2.9 2.9 CATAKORENCIK-TURKELI (SINOP) İlksel
2023.03.12 12:25:21 38.0925 37.8677 3.0 -.- 2.9 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.12 12:14:54 37.2347 36.3327 5.0 -.- 3.8 3.8 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.12 12:13:54 38.0632 38.3122 26.5 -.- 1.8 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.12 12:10:27 40.7543 27.3782 14.6 -.- 2.6 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2023.03.12 12:09:17 38.5575 40.4108 9.5 -.- 2.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.12 12:02:34 37.9425 36.2957 13.2 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 11:48:05 38.8260 37.3433 13.1 -.- 1.8 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.12 11:34:59 37.9253 37.4437 5.0 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 11:30:27 38.1680 38.0100 5.0 -.- 2.8 2.6 ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.12 11:16:25 37.8930 36.7602 2.7 -.- 2.8 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 11:14:51 36.2710 35.8748 7.6 -.- 2.7 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.03.12 11:11:41 36.2723 35.9577 23.0 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
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