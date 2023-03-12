12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: LGS sınavını 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: LGS sınavını 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: LGS sınavını 4 Haziran’da gerçekleştireceğiz

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA