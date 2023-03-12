12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişnin 102'nci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarını andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı 102 yaşında İSTİKLAL MARŞI 102 YAŞINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA