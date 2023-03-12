Başkan Erdoğan’dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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