Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişnin 102'nci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarını andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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