Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 27 bin 253 konutun yapımı başladı

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehrin tüm kanaat önderiyle belediye başkanlarımızla STK'larla birlikte 17 ilçemizin yaralarını sarmak için Diyarbakırda'yız. Deprem felaketiyle sarsılan 11 ilimizde 85 milyon vatandaşımız seferber oldu. Adalet Bakanımız ve tüm buradaki valilerimiz, milletvekillerimizle birlikte Diyarbakır'a hızlı bir müdahale gerçekleştirdiler. Diyarbakırlı kardeşlerimiz diğer illere de yardım elini uzattı. Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız.