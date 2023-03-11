Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 27 bin 253 konutun yapımı başladı
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı’ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Konutlar şehrin kültürüne uygun inşa edilecek. Çalışmalar 11 ilde eş zamanlı sürecek. 27 bin 253 konutun yapımı başladı." dedi.
Son dakika haberleri… Deprem felaketinin 34. gününde Diyarbakır'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. Diyarbakır'da arama-kurtarma tamamladı. Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Konut seferberliği için çalışmalar başladı." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Şehrin tüm kanaat önderiyle belediye başkanlarımızla STK'larla birlikte 17 ilçemizin yaralarını sarmak için Diyarbakırda'yız. Deprem felaketiyle sarsılan 11 ilimizde 85 milyon vatandaşımız seferber oldu. Adalet Bakanımız ve tüm buradaki valilerimiz, milletvekillerimizle birlikte Diyarbakır'a hızlı bir müdahale gerçekleştirdiler. Diyarbakırlı kardeşlerimiz diğer illere de yardım elini uzattı. Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız.
"5 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTTİ"
El birliği içerisinde yeni konutlarımızın ihyasını yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 821 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diyarbakır'da da 6 bin 652 binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diğer illerimizde ise yüzde 90'ın üzerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık.
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