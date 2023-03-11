Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 27 bin 253 konutun yapımı başladı

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı’ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Konutlar şehrin kültürüne uygun inşa edilecek. Çalışmalar 11 ilde eş zamanlı sürecek. 27 bin 253 konutun yapımı başladı." dedi.

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