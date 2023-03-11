İşte Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike! Kandil şimdiden bakanlık hayali kurmaya başladı

Skandalların merkez üssü haline gelen Altılı Masa'ya adını dayatmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak HDP ile kol kola girmenin zeminini hazırlıyor. PKK güdümünde siyaset yürüten HDP ise bu süreçte hem bakanlık planları yapıyor hem de yerel özerklik hayalleri kuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için her türlü müzakereye açık olan muhalefet liderleri, şimdiden HDP şakşakçılığına başladı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e parmak sallayan mektubu sonrası HDP'nin 2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi" bir kez daha gündeme geldi. Skandal maddeler içeren ihanet bildirisi, Altılı Masa'nın boynuna geçirilmek istenen tasma olarak değerlendiriliyor.