CHP’li başkanın milyonluk seyahati! Parası belediye kasasından

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarları için yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Başkan Günel ve ekibinin 3 farklı ülkeye yapacağı seyahat için belediyenin kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.

İHALE YAPILDI

Başkan Günel ve ekibi 7-9 Mart'ta ITB Berlin Fuarı, 16-18 Mart'ta ITTF Warsaw, 27-30 arasında ise Seatrade Cruise Global Miami Fuarları organizasyonu için 15 Şubat'ta ihaleye çıktı. 2 Mart'ta yayınlanan ihale sonucuna göre kazanan By Seyahat Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Türkiye depremde yaralarını sarmaya çalışırken, 2 milyon 436 bin lira seyahatler için harcanması büyük tepki çekti. İhalenin içeriğinde organizasyon, ulaşım, transfer, yeme içme, konaklama, farlı dillerde tanıtım kitapçıkları hazırlanması, anahtarlık, kargo ve nakliye giderleri yer alıyor.