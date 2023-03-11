CHP'li başkanın milyonluk seyahati! Parası belediye kasasından
CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarı için Miami, Berlin ve Varşova’ya gidecek. Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, seyahatler için belediye kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Depremden etkilenen Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta 46 bin kişi yaşamını yitirdi.
Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu.
Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarları için yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Başkan Günel ve ekibinin 3 farklı ülkeye yapacağı seyahat için belediyenin kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.
İHALE YAPILDI
Başkan Günel ve ekibi 7-9 Mart'ta ITB Berlin Fuarı, 16-18 Mart'ta ITTF Warsaw, 27-30 arasında ise Seatrade Cruise Global Miami Fuarları organizasyonu için 15 Şubat'ta ihaleye çıktı. 2 Mart'ta yayınlanan ihale sonucuna göre kazanan By Seyahat Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Türkiye depremde yaralarını sarmaya çalışırken, 2 milyon 436 bin lira seyahatler için harcanması büyük tepki çekti. İhalenin içeriğinde organizasyon, ulaşım, transfer, yeme içme, konaklama, farlı dillerde tanıtım kitapçıkları hazırlanması, anahtarlık, kargo ve nakliye giderleri yer alıyor.
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