11 Mart 2023, Cumartesi
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Son dakika | Depremzede vatandaşların dikkatine! 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma rehberi

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Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Son dakika | Depremzede vatandaşların dikkatine! 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma rehberi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta oy kullanabilmeleri için yapacakları yeni adres beyanını, 17 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapabileceklerini bildirdi.

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