14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası

Aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere, yönelik yapacakları yeni adres beyanını;

• 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

• 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır