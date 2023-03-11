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14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılırken, depremzede vatandaşların nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.Afetzede kişilerin adres değişikliklerini nasıl yapacakları ise Müdürlük tarafından açıklandı. Peki, depremzedeler nasıl oy kulanacak, yeni adres beyanı ne zamana kadar yapılacak? İşte, detaylar...

Son dakika...Depremzedeler nasıl oy kullanacak? sorusu gündemdekini yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Vatandaşlar ikametlerinin olduğu yerde seçim sandıklarına gidecek ve oylarını kullanacaklar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs seçimlerinde afetzedelerin oy kullanması için adres beyanlarının nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. İşte, detaylar...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Mayıs Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız;

Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil),

Aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere, yönelik yapacakları yeni adres beyanını;

• 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

• 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır

E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre deprem bölgesinden taşınan kişiler adres değişikliklerini;

Nüfus Müdürlükleri

e-Devlet

Nüfusmatik

üzerinden yapabilecekler.

e-Devlet üzerinden adres değişikliği talebinde bulunmak için;

Öncelikle e-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Ardından 'Adres Değişikliği Bildirimi' sayfasına gidin.

Açılan ekranda kendiniz için veya kendi evinizi paylaştığınız aile fertleri için seçim yapabilirsiniz.

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