SON DAKİKA | Seçim takvimi netleşti! YSK'dan flaş açıklama: Seçim ikinci tura kalırsa tarih ne zaman olacak?
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta seçim kararı" almasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı, ikinci tura kalması halinde ise seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağı belirtildi. YSK, seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart'a kadar istifa etmesi gerektiğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili takvimi açıkladı.
İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA
Yener, konuyla ilgili "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin tarihi olarak belirlenmiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.
YSK'nın seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.
KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
YSK, seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart'a kadar istifa etmesi gerektiğini açıkladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK
YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.
9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ
Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.
İTTİFAK PROTOKOLÜ
İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.
AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ
AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.
AK PARTİ SEÇİME HAZIR
AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.
ADAYLIK ÜCRETLERİ
AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.
AK PARTİ'DEN ADAY OLANLAR AFAD'A BAĞIŞ YAPACAK
Seçim tarihini duyurduğu konuşmasında AK Parti'ye başvuru yapacak adayların AFAD'a bağış yapması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." dedi.
81 İLDE SKM'LER KURULDU
Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti seçim işleri başkanları toplantısında SKM'lerin çalışmaları da masaya yatırıldı. SKM'ler genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacak.
SKM'ler milletvekili aday adaylarının programlarını yapacak, adayların evraklarını seçim kurullarına teslimini koordine edecek ve yapılan çalışmaları, vatandaşların taleplerini rapor halinde genel merkeze iletecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?
- Deprem Kredisi 2023 | Kamu bankalarından masrafsız, faizsiz 5.000 TL nakit Avans! 1 yıla kadar ödemesiz... Hangi banka afet kredisi veriyor?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?
- VERGİ AFFI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? Başvuru tarihi...
- LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
- Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...
- Ayda 4.000 TL hesabınızda! 13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!
- Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi? Arife Gökçe bulundu mu, yeni gelişme yaşandı mı?
- İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...
- Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...