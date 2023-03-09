Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli’nde bilezik şeklinde sismik izolatör kullanıyoruz

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye’nin mega projelerinin depreme dayanıklılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray olsun bunların hepsi birer acil ulaşım yolu olacak. Dünya teknolojilerini kullanıyoruz ve bunların arakasındayız. Avrasya Tüneli’nde zeminin boş olduğu yerlerde bilezik şeklinde sismik izolatör kullanıyoruz. Depremden dolayı gelmiş olacak yükü karşılayacak izolatörler var.” dedi.

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