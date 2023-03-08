700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi ilgili çalışmaların başladığını açıkladı. Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasında son viraja girildi. Deprem nedeniyle kesintiye uğrayan toplu iş sözleşmesi süreci de yeniden başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler yapılacak diğer çalışmalara çevrildi. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro!