08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi ilgili çalışmaların başladığını açıkladı. Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasında son viraja girildi. Deprem nedeniyle kesintiye uğrayan toplu iş sözleşmesi süreci de yeniden başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler yapılacak diğer çalışmalara çevrildi. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:17
  • 1
  • 16
700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında Meclis görüşmelerine ara verildi. EYT düzenlemesinin ardından diğer konular için atılacak adımlar takip edilyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

  • 3
  • 16
700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

  • 4
  • 16
700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

2023-2025 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İçin Resmi Görüşmeler Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş heyetini kabul etti.

  • 5
  • 16
700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren kesimleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşme ile 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin çalışmalar resmi olarak başlamış oldu.