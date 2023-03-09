Kamuya olan borçlara yapılandırma! TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi! Trafik vergi otoyol cezaları...

HANGİ CEZALAR YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINIYOR?

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.