Kamuya olan borçlara yapılandırma! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Trafik vergi otoyol cezaları...
TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paketle birlikte bazı borçlar da silindi. Ayrıca kabul edilen teklifle vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alındı. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.
BAZI BORÇLAR SİLİNDİ
Teklifle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırıldı bazı borçlar ise silindi.
HANGİ CEZALAR YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINIYOR?
Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.
DEPREM BÖLGESİNDE TAKSİTLERİN SÜRELERİ UZATILDI
Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.
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