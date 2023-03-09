Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK yurtlarının paraları öğrencilere iade ediliyor
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin paralarının iade edileceğini; depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 20 Şubat'a kadar olan dönem için ödeme yapanların ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" dedi.
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