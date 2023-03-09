09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? Açıklama geldi...

KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? Açıklama geldi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
ABONE OL
KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? Açıklama geldi...

"KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi. Peki, KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? Açıklama geldi...

"KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi. Peki, KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? Açıklama geldi...

KYK YURT ÜCRETLERİ GERİ Mİ ÖDENECEK, İADE EDİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" dedi..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA