07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
ABONE OL
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu

Son dakika haberi...MSB: 18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem AVUNAN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA