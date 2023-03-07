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SON DEPREMLER | Kayseri sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu | Yıkım var mı? AFAD Başkanı Yunus Sezer'den flaş açıklama

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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SON DEPREMLER | Kayseri sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu | Yıkım var mı? AFAD Başkanı Yunus Sezer’den flaş açıklama

Son dakika haberine göre Kayseri merkez üslü 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevredeki birçok ilde de hissedildi. 4,7'nin ardından aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı.

Kayseri merkez üslü 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli depremin merkez üssünün Kayseri İncesu olduğunu açıkladı. 4,7'lik depremin ardından aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem başta Kahramanmaraş, Kayseri, Adana ve Nevşehir olmak üzere İç Anadolu'da birçok ilde hissedildi.

AFAD DUYURDU
AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyururken, yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?
AFAD Başkanı Yunus Sezer, meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sezer, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK"
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

AFAD SON DEPREMLER

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