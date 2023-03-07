SON DEPREMLER | Kayseri sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu | Yıkım var mı? AFAD Başkanı Yunus Sezer’den flaş açıklama

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sezer, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK"

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" dedi.