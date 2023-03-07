MHP lideri Devlet Bahçeli’den İYİ Parti lideri Meral Akşener’e peş peşe salvolar: Bir kere satan yine satacaktır

"SEÇİM MÜZİĞİ KULLANMAYACAĞIZ"

Kurulların ve kurumların ilgili bakanlıklarla eş güdüm halinde çalışması iş birliğini güçlendirecektir. Deprem gerçeğini kabul ederek kalıcı tedbirler geliştirmek, bundan sonra vazgeçilemez hedefimizdir. Cumhur İttifakı bu yükün altından kalkmaya, yeni bir hayatı kurmaya mahirdir. Her vatandaşımızın elinden tutma amacımız zinde ve zirvededir. Vakit kaybedemeyiz. Aziz milletim sıra sen de diyerek sesleniyoruz.

Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, sağ duyumuzu her şartta koruyacağız. Pozitif gündemli siyasetimizi ülke geneline yansıtacağız. Milletimizle her zaman iç içe olacağız. Milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli değildir. Bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır.

"BU VATAN ÇARESİZ VE SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Ülkemiz güçlü olmadığı takdirde ülkülerimizin hayalden öteye geçme şansı yoktur. Biz insanı merkeze alarak, devleti insan için bir haysiyet aracı gören, insan millet, insan devlet ilişkilerini demokrasi ile sağlamaya çalışmış kutlu bir davanın mensuplarıyız. Bizim başkaları gibi devlette, cumhuriyetle, ortak değerlerle, demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır. Bize göre bunlardan birine tercih ederek yapılacak siyaset kusurludur, batıl ve sakattır. Millet ne diyorsa fikrimiz ve fiilimiz odur.

Buradan açık yürekle tam bir inançla ifade ediyorum ki MHP, milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında sonuna kadar direnecektir. Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bu millet önüne gelenin yakıp yıkacağı millet değildir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'yi hedef alanlara karşı olan bir ittifaktır.

SPORDA SİYASET: KARANLIK BİR PLANIN ÖN HAZIRLIĞI

Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye'yi doğal olmayan çalışmalarla boyun eğdirmeye çalışan mihrakları biliyoruz. Altılı Masa'nın iflah olmaz bir krize yakalandığı günlerde Türk-Kürt kardeşliğiyle oynayanların ateşle oynadıkları ortadadır. 'Hükümet istifa' sloganları karanlık bir planın ön hazırlıklarıdır. Milli hislerimizi kaşımanın çabasındadır.