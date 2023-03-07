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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hemen her alanda karşılaşılması muhtemel fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

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