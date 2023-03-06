Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Seçim süreci nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.35'te toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıklıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

İlk deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Depremde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi.

Deprem sonrası askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı.

2 aya kadar 100 bin konteyner ev kuracağız.

Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan borçlarını depremde hayatını kayeden işletmecilerimizin de tüm borçlarını siliyoruz.

Bireysel ve KOBİ lredilerinin ödemelerindeki ertelemenin yanında 250 milyar liralık destek veriyoruz.

Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

Kiraya çıkan depremzede 3-5 bin arasında destek veriyoruz.

Acil yıkılacak bina sayısı şu an 50 bin.

Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Amacımız 2 ay içinde 244 bin konutun inşaasına başlamaktır. Bugün itibariyle 22 bin konutun inşasına geçilmiştir.

Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Özellikle kamu binalarında sismik izolatörleri yaygınlaştırılmalıyız.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

CAN KAYBI 46 BİN 104

Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar sebebiyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat saat 04.17'de yaşadığımız ilk deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı arama kurtarma, yardım, destek kapasitelerini bölgeye yönlendirdik.

Yaklaşık 9 saat sonra ikinci deprem felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. 11 ilimizdeki 62 ilçe ve 10 bin 190 köyümüzde yıkıma yol açtı. Depremin ülkemizde ve bölgede ağır kış şartlarında yaşanması işleri daha da güçleştirildi.

Şehirlerdeki kamu personeli ile acil müdahale ekipleri süratle toparlanarak milletimizin yardımına koştular. AFAD'ın koordinasyonunda 81 vilayetin tamamındaki kamu gücünü saatler içinde harekete geçirdik.